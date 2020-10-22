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Гинцбург прокомментировал смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca

РИА Новости
27 минут назад
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca, отметил, что если компания решила продолжить испытания, то у нее есть доказательства отсутствия связи гибели человека с введенной вакциной.
Ранее Национальное агентство Бразилии по надзору за здоровьем Anvisa сообщило о гибели гражданина Бразилии, участвующего в испытаниях вакцины британской компании AstraZeneca. Причина смерти не раскрывается "из соображений этики и конфиденциальности", не приводится информация о том, получал ли доброволец плацебо или активный препарат, однако комитет по безопасности вакцины предложил продолжить тесты.
"Все на этом свете, вакцинированные или невакцинированные, как мы с вами понимаем, умрут. Самое главное - от чего они умрут. Когда будет, соответственно, доказано всевозможными комитетами, которые у AstraZeneca, как в любом клиническом исследовании, существуют, что он умер от введения вакцины, это для вакцины будет плохо. А пока это не доказано, я могу только сожалеть о смерти этого человека", - сказал Гинцбург.
Комментируя продолжение испытаний, ученый предположил, что у компании есть "серьезные доказательства и основания для того, чтобы не связывать смерть" и вакцинацию.
"Если нет причинно-следственной связи и это подтверждено некоторым сообществом врачей, которые вправе это подтверждать в рамках протокола этих исследований, то, конечно, надо продолжать. Если есть какие-то намеки на связь этих двух явлений - вакцинация и смерть - то конечно, надо останавливать согласно любому законодательству", - уточнил Гинцбург.
Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Компания разрабатывает вакцину на основе аденовирусных векторов обезьян.
AstraZeneca Plc, одна из крупнейших фармацевтических компаний мира, была образована путем слияния в 1999 году британской Zeneca Group Plc и шведской Astra AB. Компания занимается разработкой, производством и реализацией препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых, неврологических, а также онкологических заболеваний.
Общество,Видео,Александр Гинцбург,РИА Новости,Бразилия,
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