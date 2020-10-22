Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург , комментируя РИА Новости смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca, отметил, что если компания решила продолжить испытания, то у нее есть доказательства отсутствия связи гибели человека с введенной вакциной.

Ранее Национальное агентство Бразилии по надзору за здоровьем Anvisa сообщило о гибели гражданина Бразилии, участвующего в испытаниях вакцины британской компании AstraZeneca. Причина смерти не раскрывается "из соображений этики и конфиденциальности", не приводится информация о том, получал ли доброволец плацебо или активный препарат, однако комитет по безопасности вакцины предложил продолжить тесты.

"Все на этом свете, вакцинированные или невакцинированные, как мы с вами понимаем, умрут. Самое главное - от чего они умрут. Когда будет, соответственно, доказано всевозможными комитетами, которые у AstraZeneca, как в любом клиническом исследовании, существуют, что он умер от введения вакцины, это для вакцины будет плохо. А пока это не доказано, я могу только сожалеть о смерти этого человека", - сказал Гинцбург.

Комментируя продолжение испытаний, ученый предположил, что у компании есть "серьезные доказательства и основания для того, чтобы не связывать смерть" и вакцинацию.

"Если нет причинно-следственной связи и это подтверждено некоторым сообществом врачей, которые вправе это подтверждать в рамках протокола этих исследований, то, конечно, надо продолжать. Если есть какие-то намеки на связь этих двух явлений - вакцинация и смерть - то конечно, надо останавливать согласно любому законодательству", - уточнил Гинцбург.

Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Компания разрабатывает вакцину на основе аденовирусных векторов обезьян.