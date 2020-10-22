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Во Владивостоке рассказали о ситуации с коронавирусом 

RT на русском 22 октября 2020
Во Владивостоке рассказали о ситуации с коронавирусом
Фото: Reuters
Руководитель Владивостокской клинической больницы №4 Елена Новицкая рассказала о ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщает vostokmedia.com.

«На сегодняшнее утро через наш госпиталь прошло 4233 пациента, сегодня 19 пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких и в реанимации… Утренняя сводка показывает, что среди наших пациентов 90% — это пенсионеры. Я думаю, режим самоизоляции был ослаблен, люди старшего возраста вернулись с дач и начали посещать общественные места, где они подвергаются опасности», — сказала Новицкая.

Она также отметила, что за последнюю неделю наблюдается увеличение числа пациентов.

«Да, последняя неделя для нас самая тяжёлая. Такого наплыва пациентов не было за все шесть месяцев работы. Количество поступающих превышает количество выписанных. И конечно, мы организовали в приёмном покое особым образом наблюдение и ведение, то есть если раньше пациент просто ожидал госпитализации, то теперь там организованы койки и палаты ожидания, где пациенты могут получить питание, начать лечение», — сказала Елена Новицкая.

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Комментарии
Общество , Елена Новицкая , Николай Малышев , Владивосток , Приморский Край
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