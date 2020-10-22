Во Владивостоке рассказали о ситуации с коронавирусом 

«На сегодняшнее утро через наш госпиталь прошло 4233 пациента, сегодня 19 пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких и в реанимации… Утренняя сводка показывает, что среди наших пациентов 90% — это пенсионеры. Я думаю, режим самоизоляции был ослаблен, люди старшего возраста вернулись с дач и начали посещать общественные места, где они подвергаются опасности», — сказала Новицкая.
«Да, последняя неделя для нас самая тяжёлая. Такого наплыва пациентов не было за все шесть месяцев работы. Количество поступающих превышает количество выписанных. И конечно, мы организовали в приёмном покое особым образом наблюдение и ведение, то есть если раньше пациент просто ожидал госпитализации, то теперь там организованы койки и палаты ожидания, где пациенты могут получить питание, начать лечение», — сказала Елена Новицкая.