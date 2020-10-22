Во Владивостоке рассказали о ситуации с коронавирусом 

«Да, последняя неделя для нас самая тяжёлая. Такого наплыва пациентов не было за все шесть месяцев работы. Количество поступающих превышает количество выписанных. И конечно, мы организовали в приёмном покое особым образом наблюдение и ведение, то есть если раньше пациент просто ожидал госпитализации, то теперь там организованы койки и палаты ожидания, где пациенты могут получить питание, начать лечение», — сказала Елена Новицкая.