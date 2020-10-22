Авиакомпании бьют тревогу: последняя надежда на Мишустина 

Некоторые российские авиакомпании могут обанкротиться, если отрасль не получит дополнительные субсидии от государства. Об этом сообщает РБК.

8 октября глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (в нее входят все крупнейшие авиакомпании страны) Владимир Тасун направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина . В нем он попросил дополнительно выделить 50 миллиардов рублей на поддержание работы перевозчиков на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В пресс-службе правительства подтвердили получение письма, а осведомленные собеседники в профильных ведомствах пересказали РБК его суть. По их словам, зима — низкий и сложный сезон для авиакомпаний, а из-за неполного возобновления международного авиасообщения их сезонные убытки окажутся еще более значительными, чем обычно, что может стать причиной банкротства некоторых перевозчиков.

В мае кабинет министров выделил авиакомпаниям в качестве возмещения убытков из-за пандемии коронавирусной инфекции 23,4 миллиарда рублей, но до сих пор выплатил лишь 11,7 миллиарда. Собеседник в одной из авиакомпаний рассказал РБК, что последняя выплата была осуществлена за июнь, после чего они прекратились, так как летом пассажиропоток стал восстанавливаться.

27 марта, как сообщал «Рамблер», власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 1 августа они начали его возобновлять.