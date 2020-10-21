На снимке отец Дмитрий сидит в инвалидном кресле, улыбается и машет рукой. Фотография была сделана во время посещения им Главного храма Вооруженных сил России . Дата съемки не известна.

Как сообщал «Рамблер», в мае протоиерей Дмитрий Смирнов, получивший широкую известность из-за ярких высказываний в защиту традиционных ценностей, переболел коронавирусом, после чего ушел с должности главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состоянию здоровья и стал почетным председателем комиссии. В конце сентября священник попал в больницу в тяжелом состоянии.

Священник Федор Лукьянов , занявший пост председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства вместо Смирнова, рассказал о том, что протоиерей скончался в результате длительной хронической болезни, его смерть никак не связана с COVID-19.