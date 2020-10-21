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Предсмертное фото протоиерея Дмитрия Смирнова попало в Сеть 

Вероника Полынина 52 минуты назад
Телеведущий Борис Корчевников опубликовал в Instagram последнее фото протоиерея Дмитрия Смирнова, умершего сегодня на 70-м году жизни.
На снимке отец Дмитрий сидит в инвалидном кресле, улыбается и машет рукой. Фотография была сделана во время посещения им Главного храма Вооруженных сил России. Дата съемки не известна.
Как сообщал «Рамблер», в мае протоиерей Дмитрий Смирнов, получивший широкую известность из-за ярких высказываний в защиту традиционных ценностей, переболел коронавирусом, после чего ушел с должности главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состоянию здоровья и стал почетным председателем комиссии. В конце сентября священник попал в больницу в тяжелом состоянии.
Раскрыта причина смерти протоиерея Смирнова
Священник Федор Лукьянов, занявший пост председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства вместо Смирнова, рассказал о том, что протоиерей скончался в результате длительной хронической болезни, его смерть никак не связана с COVID-19.
Отпевать отца Дмитрия будут в пятницу, 23 октября, в храме Христа Спасителя.
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Общество , Видео , Борис Корчевников , Иисус Христос , Дмитрий Смирнов , Федор Лукьянов
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