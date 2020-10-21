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"Близким понравится кутья". В Благовещенске жестко напомнили о COVID-19

РИА Новостииещё 2
21 октября 2020
На улицах Благовещенска появились баннеры с предупреждением о смерти из-за нежелания соблюдать меры против распространения коронавируса, сообщает канал "360".
"Близким понравится кутья". Россиянам напомнили о COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья (традиционная поминальная каша. — Прим. ред.)", — написано на одном плакате.
"Социальная дистанция? Выбор за тобой", — такая надпись сопровождает баннер с изображением равно удаленных друг от друга надгробий.
По данным канала, инициатором установки таких злободневных баннеров стал обычный житель города.
"На уровне мэра это решение было одобрено. Кому-то такая реклама может показаться резкой, но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске очень серьезная! Количество заболевших растет, регистрируются летальные случаи", — объяснили изданию в пресс-службе городской администрации.
Жители Благовещенска неоднозначно отреагировали на баннеры. По их словам, носить маски и соблюдать дистанцию необходимо, но запугивать людей смертью — уже перебор.
Общество,COVID-19,Благовещенск,
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