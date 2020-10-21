"Близким понравится кутья". Россиянам напомнили о COVID-19

"Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья (традиционная поминальная каша. — Прим. ред.)", — написано на одном плакате.
"Социальная дистанция? Выбор за тобой", — такая надпись сопровождает баннер с изображением равно удаленных друг от друга надгробий.
"На уровне мэра это решение было одобрено. Кому-то такая реклама может показаться резкой, но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске очень серьезная! Количество заболевших растет, регистрируются летальные случаи", — объяснили изданию в пресс-службе городской администрации.