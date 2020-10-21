"Близким понравится кутья". Россиянам напомнили о COVID-19

По данным канала, инициатором установки таких злободневных баннеров стал обычный житель города.

Жители Благовещенска неоднозначно отреагировали на баннеры. По их словам, носить маски и соблюдать дистанцию необходимо, но запугивать людей смертью — уже перебор.