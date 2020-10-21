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Худрук МДТ Лев Додин заболел коронавирусом 

News.ru 21 октября 2020
Лев Додин заболел коронавирусом
Фото: News.ru
Коронавирус обнаружен у художественного руководителя Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) Льва Додина, следует из сообщения театра.
Лев Абрамович Додин болеет дома, Татьяна Борисовна Шестакова (жена Додина. — NEWS.ru) госпитализирована, — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».
В театре также проинформировали о переносе некоторых спектаклей с октября на ноябрь.
Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в своём Instagram сообщил, что заболел коронавирусом. Также COVID-19 был обнаружен у его супруги Анны.
По словам Цивилёва, в настоящее время они с женой находятся на самоизоляции. У них обоих наблюдаются характерные симптомы коронавируса: повышенная температура, лёгкий кашель и насморк.
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Общество , Коронавирус , Татьяна Шестакова , Сергей Цивилев , Лев Додин , Кемеровская Область
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