По его словам, Смирнов больше 40 лет «с ревностью совершал священническое служение, неустанно свидетельствуя ближним и дальним о преображающей силе православной веры».

Патриарх Кирилл напомнил о том, что священнослужитель в свое время возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, а также работал в Церковно-общественном совете по защите от алкогольной угрозы, состоял членом Межсоборного присутствия и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.