Число заболевших утроится: страшный прогноз по COVID

До конца пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 число заболевших в России утроится. Об этом сообщает «Ура.ру».

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Некоторое время назад специалисты Центра мониторинга биологических рисков создали математическую модель, согласно которой 16 декабря число выявляемых за сутки случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигнет пика примерно в 24 тысячи человек. Таким образом оно превысит число случаев, выявленных вчера, почти в полтора раза (16,3 тысячи человек).

Согласно той же модели, в декабре 2021 года пандемия закончится. К тому моменту общее число инфицированных достигнет 5,9 миллиона человек, то есть втрое больше, чем сейчас, а умерших — 52 тысячи человек, то есть более чем удвоится.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 40,8 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,44 миллиона человек.