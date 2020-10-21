Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Число заболевших утроится: страшный прогноз по COVID

Артём Кульша
21 октября 2020
До конца пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 число заболевших в России утроится. Об этом сообщает «Ура.ру».
Число заболевших утроится: страшный прогноз по COVID
Фото: ТАССТАСС
Некоторое время назад специалисты Центра мониторинга биологических рисков создали математическую модель, согласно которой 16 декабря число выявляемых за сутки случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигнет пика примерно в 24 тысячи человек. Таким образом оно превысит число случаев, выявленных вчера, почти в полтора раза (16,3 тысячи человек).
Согласно той же модели, в декабре 2021 года пандемия закончится. К тому моменту общее число инфицированных достигнет 5,9 миллиона человек, то есть втрое больше, чем сейчас, а умерших — 52 тысячи человек, то есть более чем удвоится.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 40,8 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,44 миллиона человек.
В понедельник заместительница директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная высказала мнение, что в ближайшее время в России может быть достигнут пик по выявляемым за сутки заразившимся COVID-19, а в первой декаде декабря может начаться процесс стабилизации ситуации.
Общество,Ситуация в мире,COVID-19,Роспотребнадзор,Россия,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители