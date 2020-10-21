Николай Рыжков родился 28 сентября 1929 года в донецком селе Дылеевка в семье рабочего-шахтера. Окончил Краматорский машиностроительный техникум и Уральский государственный технический университет имени Кирова.
В 1950-1975 годах Рыжков работал на Уральском заводе тяжелого машиностроения: в 1955-м он стал начальником цеха, позже — главным технологом по сварке, затем — главным инженером и генеральным директором.
В 1982-1985 годах Рыжков — член ЦК КПСС и секретарь ЦК КПСС, одновременно заведующий экономическим отделом. Еще Андропов пригласил Рыжкова с Горбачевым в группу по реформированию экономики.
В 1985-1991 годах Рыжков занимал пост председателя Совета министров СССР. Он находился в этой должности с начала Перестройки, когда были заложены основы изменений экономической жизни страны.
По словам академика Валерия Легасова, Рыжков внес большой вклад в организацию ликвидаторских работ на Чернобыльской АЭС. В интервью Vesti.ru Рыжков говорил, что получил серьезную дозу радиации, но при этом смог перешагнуть 90-летний рубеж.
«По-видимому, на пользу пошла», — шутил он.
Рыжков рассказывал «Российской газете», как 2 мая 1986 года приехал в в Чернобыль, сел в вертолет и летал над реактором.
«Единственная защита — свинцовый лист на полу и специальные белые комбинезоны. Летим чуть дальше от разрушенных реакторов — счетчики Гейгера позвякивают тихонько, приближаемся к реактору — звенят сильнее, а над самым жерлом, начинают «кричать» как бешеные…» — вспоминал он.
Когда Горбачев приступил к реформам, Рыжков поддержал его курс. Рыжкова постоянно критиковали политики, обвиняя в усугублении дефицита и провале экономического оздоровления страны, на фоне давления в декабре 1990-го Рыжков перенес обширный инфаркт. Пока он проходил лечение, Горбачев отправил его в отставку.
В 2019 году Рыжков рассказал, что так и не возобновил отношения с Горбачевым.
«Разошлись наши пути. Я видел его дважды. Так на ходу: «Здравствуй, Как дела?» Ну, ничего. Разошлись», — отмечал он.
В 1991 году Рыжков баллотировался в президенты РСФСР от КПСС, набрал чуть больше 16 процентов голосов и занял второе после Бориса Ельцина место.