Николай Рыжков родился 28 сентября 1929 года в донецком селе Дылеевка в семье рабочего-шахтера. Окончил Краматорский машиностроительный техникум и Уральский государственный технический университет имени Кирова.

В 1950-1975 годах Рыжков работал на Уральском заводе тяжелого машиностроения: в 1955-м он стал начальником цеха, позже — главным технологом по сварке, затем — главным инженером и генеральным директором.

В 1982-1985 годах Рыжков — член ЦК КПСС и секретарь ЦК КПСС, одновременно заведующий экономическим отделом. Еще Андропов пригласил Рыжкова с Горбачевым в группу по реформированию экономики.

В 1985-1991 годах Рыжков занимал пост председателя Совета министров СССР. Он находился в этой должности с начала Перестройки, когда были заложены основы изменений экономической жизни страны.

По словам академика Валерия Легасова, Рыжков внес большой вклад в организацию ликвидаторских работ на Чернобыльской АЭС. В интервью Vesti.ru Рыжков говорил, что получил серьезную дозу радиации, но при этом смог перешагнуть 90-летний рубеж.

«По-видимому, на пользу пошла», — шутил он.

Рыжков рассказывал «Российской газете» , как 2 мая 1986 года приехал в в Чернобыль, сел в вертолет и летал над реактором.

«Единственная защита — свинцовый лист на полу и специальные белые комбинезоны. Летим чуть дальше от разрушенных реакторов — счетчики Гейгера позвякивают тихонько, приближаемся к реактору — звенят сильнее, а над самым жерлом, начинают «кричать» как бешеные…» — вспоминал он.

Когда Горбачев приступил к реформам, Рыжков поддержал его курс. Рыжкова постоянно критиковали политики, обвиняя в усугублении дефицита и провале экономического оздоровления страны, на фоне давления в декабре 1990-го Рыжков перенес обширный инфаркт. Пока он проходил лечение, Горбачев отправил его в отставку.

В 2019 году Рыжков рассказал, что так и не возобновил отношения с Горбачевым.

«Разошлись наши пути. Я видел его дважды. Так на ходу: «Здравствуй, Как дела?» Ну, ничего. Разошлись», — отмечал он.

В 1991 году Рыжков баллотировался в президенты РСФСР от КПСС, набрал чуть больше 16 процентов голосов и занял второе после Бориса Ельцина место.