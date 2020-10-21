Главный инфекционист РФ раскритиковал ношение перчаток 

Он напомнил, что основной путь передачи вируса — воздушно-капельный, на него приходится 90%, и только 10% — контактный путь.

По словам инфекциониста, перчатки необходимо правильно снимать, утилизировать, а не все это умеют, поэтому «более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса — обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта».

«Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает, а, наоборот, создает риски», — пояснил Чуланов, назвав «ношение перчаток — избыточной мерой».

При этом он указал на важность ношения масок, подчеркнув, что это «должны делать все без исключения».

«Рамблер» писал, что в Москве за пять месяцев оштрафовали около 96 тысяч нарушителей масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. Всего жителям столицы выписали протоколов на сумму почти 480 миллионов рублей.