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Главный инфекционист РФ раскритиковал ношение перчаток 

Алиса Селезнёва 21 октября 2020
Главный инфекционист РФ раскритиковал ношение перчаток
Фото: ТАСС
Наиболее эффективная мера для борьбы с распространением коронавируса контактным путем — обработка рук антисептиком, а не ношение перчаток. Об этом «Интерфаксу» заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.
Он напомнил, что основной путь передачи вируса — воздушно-капельный, на него приходится 90%, и только 10% — контактный путь.
По словам инфекциониста, перчатки необходимо правильно снимать, утилизировать, а не все это умеют, поэтому «более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса — обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта».

«Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает, а, наоборот, создает риски», — пояснил Чуланов, назвав «ношение перчаток — избыточной мерой».

При этом он указал на важность ношения масок, подчеркнув, что это «должны делать все без исключения».
«Рамблер» писал, что в Москве за пять месяцев оштрафовали около 96 тысяч нарушителей масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. Всего жителям столицы выписали протоколов на сумму почти 480 миллионов рублей.
При этом Роспотребнадзор порекомендовал россиянам дезинфицировать дверные ручки и выключатели во время пандемии коронавируса, если в доме есть больной человек. Также в ведомстве посоветовали протирать с антисептиком ручки шкафов, спинки стульев, столы и бытовую технику.
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Общество , Владимир Чуланов , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Интерфакс
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