По его словам, ранее была сформирована общая позиция о том, что «в перспективе следует двигаться в сторону снижения продолжительности рабочей недели». «Профсоюзы и Минтруд
посчитали, что, да, в этом направлении надо двигаться. Работодатели более осторожно высказались в этом направлении», - отметил Соколов.
При этом дилеры отмечают ажиотажный спрос на автомобили в салонах, несмотря на отмену скидок. Также участники рынка прогнозируют, что из-за падения курса рубля низколокализованные и импортные автомобили могут прибавить до 30% к стоимости, а по бюджетному сегменту в 2021 году ударит рост расходов отечественных поставщиков компонентов.
Согласно опросу, 35,4% россиян не собираются рекомендовать свой банк знакомым и, возможно, находятся в поиске альтернативы. Довольны банком 36,7% респондентов, а 27,9% в целом удовлетворены банком, но не стремятся рекомендовать его другим. Главными причинами падения лояльности к банкам эксперты назвали рост финансовой грамотности россиян, недовольство навязываемыми услугами, а также снижение ставок по депозитам и ухудшением условий по программам кэшбеков.