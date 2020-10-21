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Пока вы спали: что будет с четырехдневкой в России

Алиса Селезнёва
18 минут назад
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Профсоюзы оценили идею о четырехдневной рабочей неделе

Возможность перехода России на четырехдневную рабочую неделю в настоящее время не обсуждается, а реализация этой инициативы будет зависеть от экономической ситуации в стране. Об этом РИА Новости заявил секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов.
По его словам, ранее была сформирована общая позиция о том, что «в перспективе следует двигаться в сторону снижения продолжительности рабочей недели». «Профсоюзы и Минтруд посчитали, что, да, в этом направлении надо двигаться. Работодатели более осторожно высказались в этом направлении», - отметил Соколов.

Украина решила стать владычицей морей?

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде с ежегодным посланием, заявил, что будут построены две военно-морские базы для защиты черноморского региона. По мнению экспертов, логично было бы разместить базы на Черном и Азовском морях. Однако они сомневаются в том, что у Украины хватит денег на строительство полноценных военных объектов, пишет «Свободная пресса».
При этом депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко предположил, что военные базы могут быть построены на американские деньги.
А военный эксперт Иван Коновалов считает, что, если слова Зеленского о строительстве баз ВМС должны «прикрыть» появление объектов натовской или американской инфраструктуры, то это угрожает расшатыванием всей европейской системы безопасности и Россия вряд ли такое допустит.

Автомобили в России подорожали

За десять месяцев цены на машины в России выросли на 15%, при этом возможен их дальнейший рост из-за ослабления курса рубля. Согласно расчетам одного из крупных автодилеров, компании «Авилон», сильнее всего цена выросла в премиальном сегменте, однако подорожали и машины Автоваза, пишет «Коммерсант».
При этом дилеры отмечают ажиотажный спрос на автомобили в салонах, несмотря на отмену скидок. Также участники рынка прогнозируют, что из-за падения курса рубля низколокализованные и импортные автомобили могут прибавить до 30% к стоимости, а по бюджетному сегменту в 2021 году ударит рост расходов отечественных поставщиков компонентов.

Россияне перестали советовать знакомым свой банк

Уровень лояльности жителей России к банкам обновил новый минимум за последние пять лет, снизившись практически до нуля. Об этом со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ, сообщает РБК.
Согласно опросу, 35,4% россиян не собираются рекомендовать свой банк знакомым и, возможно, находятся в поиске альтернативы. Довольны банком 36,7% респондентов, а 27,9% в целом удовлетворены банком, но не стремятся рекомендовать его другим. Главными причинами падения лояльности к банкам эксперты назвали рост финансовой грамотности россиян, недовольство навязываемыми услугами, а также снижение ставок по депозитам и ухудшением условий по программам кэшбеков.

В США готовят переброску войск к границам России

В США рассмотрят возможность перебросить часть войск из Германии в Прибалтику, Болгарию и Румынию. Об этом со ссылкой на представителя американских военных кругов пишет ТАСС.
Так источник прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о возможной переброске Второго бронетанкового полка Сухопутных войск США, который сейчас дислоцируется в Германии.
Представитель американских военных кругов также отметил, что войска могут разместить на восточном фланге НАТО на ротационной основе, подчеркнув при этом, что окончательное решение пока не принято.
Общество,Марк Эспер,Андрей Козенко,Иван Коновалов,Владимир Зеленский,Олег Соколов,Авилон,Верховная Рада,НАТО,Минтруд,Госдума,Автоваз,Пентагон,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,
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