При этом дилеры отмечают ажиотажный спрос на автомобили в салонах, несмотря на отмену скидок. Также участники рынка прогнозируют, что из-за падения курса рубля низколокализованные и импортные автомобили могут прибавить до 30% к стоимости, а по бюджетному сегменту в 2021 году ударит рост расходов отечественных поставщиков компонентов.