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Россияне из дома престарелых пожаловались Путину на принудительную изоляцию 

Lenta.ru 27 минут назад
Россияне из дома престарелых пожаловались Путину
Фото: pixabay.com
Постояльцы дома-интерната для престарелых в Южно-Сахалинске пожаловались на принудительную изоляцию и направили обращение президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает местный портал ASTV.RU.
Пожилые россияне записали видеообращение главе государства с просьбой помочь и не оставить их проблему без внимания. Они рассказали, что их уже семь месяцев не выпускают из помещения из-за строгого режима самоизоляции, совершать прогулки они могут только на территории интерната, а с 1 октября им и вовсе запрещено покидать комнаты.
Однако, как утверждают постояльцы интерната, это не самая главная пытка. Еще хуже для них — переносить долгоиграющую стройку на территории учреждения. Старики жалуются на шум и грохот строительной техники и визг болгарок не только днем, но и ночью. «Задыхаемся от духоты, но окно не открыть: очумеешь от грохота», — жалуются жители пансионата. Кроме того, по их словам, из-за стройки пострадали прогулочные дорожки, а часть деревьев вырубили.

«Мы что здесь, заложники? Обращаемся ко всем здравомыслящим людям, может, кто-то услышит и сможет понять, разбудить чиновников. Освободите нас. За что над нами так издеваются? Мы, доживающие свой век, расплачиваемся за чужие, бездарные распоряжения, обернутые фантиком заботы», — обращаются к чиновникам пожилые россияне.

Как пояснило министерство соцзащиты Сахалинской области, что с марта в учреждении действовал карантин, а с октября — режим обсервации из-за выявления коронавируса у некоторых постояльцев. Что касается стройки, то в ведомстве заявили об ее «большом социальном значении», поскольку в регионе имеется высокая потребность в услугах учреждения в стационарной форме. В министерстве также заверили, что работы проводятся согласно региональному законодательству о тишине, а с подрядчиками были дополнительно оговорены рабочие часы с 9:00 до 22:00 с перерывом с 12:00 до 14:00 во время дневного сна постояльцев интерната.
Ситуацией заинтересовалось региональное управление Следственного комитета, организована доследственная проверка, говорится на сайте ведомства.
17 октября в сети был опубликован рассказ жительницы Уктусском пансионата в Свердловской области Людмилы Гусевой, которая сообщила, что ее насильно стерилизовали, угрожая отправить в психоневрологический интернат. Она больше десяти лет жила в учреждении, процедуру провели в 2008 году. Женщина дееспособна, работала уборщицей, во время отпуска уехала к друзьям и записала обращение. В публикации говорилось о еще нескольких пострадавших женщинах с инвалидностью, которые жили в пансионате после детского дома. По неподтвержденной информации, одна из стерилизованных пациенток умерла.
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Комментарии 5
Общество , Людмила Гусева , Владимир Путин , СКР
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