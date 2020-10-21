Российские мужчины теряют шансы построить семью 

Почему холостяки, которым за сорок, редко женятся, и есть ли у них шанс создать семью, в интервью радио Sputnik рассказала семейный психолог центра "Счастливая семья" Наталья Панфилова

Мужчины, которые до 40 лет не обзавелись семьей, потом делают это с трудом. Почему именно этот возраст становится критическим, объяснила семейный психолог.

"В среднем после 35 лет постепенно меняется гормональный фон. Мужчины перестраиваются на зрелость, и это имеет свои последствия. С психологической точки зрения люди становятся более ригидны, они уже не хотят экспериментировать", — отметила Панфилова.

Мужчины до 35 открыты для нового опыта и легче относятся к ошибкам, понимая, что есть возможность их исправить. В более зрелом возрасте они уже начинают опасаться решительных шагов, у них уже складывается определенный образ жизни, и его не хочется менять, пояснила собеседница радио.

"Чем ближе к 40 годам, тем меньше ошибок хочет допускать мужчина. Он уже не хочет никаких экспериментов. Если он до этого времени не создал семью, то ему уже страшно экспериментировать. К этому возрасту у человека уже появились привычки, от которых ему сложно избавиться, и он не стремится от них избавиться. Если женщина согласна вписаться в жизнь этого мужчины, то он будет с ней жить вместе, но не факт, что женится", — рассказала семейный психолог.

К тому же и самим женщинам значительно меньше интересны мужчины после 40 лет, считает Панфилова.