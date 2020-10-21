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Российские мужчины теряют шансы построить семью 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Российские мужчины теряют шансы построить семью
Фото: © Fotolia / Sondem
Почему холостяки, которым за сорок, редко женятся, и есть ли у них шанс создать семью, в интервью радио Sputnik рассказала семейный психолог центра "Счастливая семья" Наталья Панфилова.
Мужчины, которые до 40 лет не обзавелись семьей, потом делают это с трудом. Почему именно этот возраст становится критическим, объяснила семейный психолог.

"В среднем после 35 лет постепенно меняется гормональный фон. Мужчины перестраиваются на зрелость, и это имеет свои последствия. С психологической точки зрения люди становятся более ригидны, они уже не хотят экспериментировать", — отметила Панфилова.

Мужчины до 35 открыты для нового опыта и легче относятся к ошибкам, понимая, что есть возможность их исправить. В более зрелом возрасте они уже начинают опасаться решительных шагов, у них уже складывается определенный образ жизни, и его не хочется менять, пояснила собеседница радио.

"Чем ближе к 40 годам, тем меньше ошибок хочет допускать мужчина. Он уже не хочет никаких экспериментов. Если он до этого времени не создал семью, то ему уже страшно экспериментировать. К этому возрасту у человека уже появились привычки, от которых ему сложно избавиться, и он не стремится от них избавиться. Если женщина согласна вписаться в жизнь этого мужчины, то он будет с ней жить вместе, но не факт, что женится", — рассказала семейный психолог.

К тому же и самим женщинам значительно меньше интересны мужчины после 40 лет, считает Панфилова.

"Если говорить про ровесниц, то к этому возрасту у женщин тоже масса своих привычек, обязательств и так далее. У нее уже, возможно, была семья, возможно есть дети. Как это совместить с таким мужчиной? Это довольно сложно. Молоденькие девушки иногда охотно пытаются встроиться в жизнь такого мужчины, но как только они обнаруживают, что все время надо подстраиваться, а мужчина не очень хочет двигаться куда-то, то и молодой девушке это становится неинтересно", — заключила психолог.

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Общество , ИА Sputnik , Москва
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