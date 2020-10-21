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Эксперт рассказала, что запрещено делать на собственном балконе 

РИА Новости 1 час назад
Что запрещено делать на собственном балконе?
Фото: © РИА Новости / О. Иванов
На балконе нельзя курить, готовить, держать животных и хранить опасные вещества, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.
Она напомнила, что, обустраивая балкон, не следует забывать о правилах и нормах его эксплуатации, которые регулируются законом. За нарушение правил пользования можно получить штраф, добавила эксперт.

"Довольно часто на балконе можно увидеть оригинально созданный мини-сад. Не всегда такое обустройство считается законным. На балконе можно ставить цветочные конструкции с внутренней стороны без креплений, но, если хочется свисающих лиан или кронштейнов, придется получить разрешение в местной администрации", — отмечает Пшеничникова.

Также по правилам противопожарного режима запрещается использование открытого огня на балконах или лоджиях жилых домов, заключила собеседница агентства.
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Общество , Наталия Пшеничникова , Москва
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