Что запрещено делать на собственном балконе?

На балконе нельзя курить, готовить, держать животных и хранить опасные вещества, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.
Она напомнила, что, обустраивая балкон, не следует забывать о правилах и нормах его эксплуатации, которые регулируются законом. За нарушение правил пользования можно получить штраф, добавила эксперт.
"Довольно часто на балконе можно увидеть оригинально созданный мини-сад. Не всегда такое обустройство считается законным. На балконе можно ставить цветочные конструкции с внутренней стороны без креплений, но, если хочется свисающих лиан или кронштейнов, придется получить разрешение в местной администрации", — отмечает Пшеничникова.
Также по правилам противопожарного режима запрещается использование открытого огня на балконах или лоджиях жилых домов, заключила собеседница агентства.