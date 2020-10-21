Что запрещено делать на собственном балконе?

Наталия Пшеничникова. На балконе нельзя курить, готовить, держать животных и хранить опасные вещества, рассказала агентству " Прайм " старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета " Синергия

Она напомнила, что, обустраивая балкон, не следует забывать о правилах и нормах его эксплуатации, которые регулируются законом. За нарушение правил пользования можно получить штраф, добавила эксперт.

"Довольно часто на балконе можно увидеть оригинально созданный мини-сад. Не всегда такое обустройство считается законным. На балконе можно ставить цветочные конструкции с внутренней стороны без креплений, но, если хочется свисающих лиан или кронштейнов, придется получить разрешение в местной администрации", — отмечает Пшеничникова.

Также по правилам противопожарного режима запрещается использование открытого огня на балконах или лоджиях жилых домов, заключила собеседница агентства.