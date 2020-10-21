Бьет рекорды: Из-за COVID-19 гибнет все больше москвичей

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Впервые с июня в Москве скончались за сутки более 60 человек с COVID
BFM.RU
52 минуты назад
Фото:
ТАСС
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В
Москве
за сутки скончались 63 человека с коронавирусом,
сообщает
оперштаб. Это максимальный показатель с 4 июня.
С начала пандемии число смертей в столице от коронавируса выросло до 6121.
Читать ещё •••
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