Уфимцу диагностировали беременность

"Посмотрел свою историю болезни. Ну, самое первое — зуб я не лечил. Второе — лечился амбулаторно. И, в-третьих, — я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать — невнимательность, халатность?", — написал мужчина.