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Уфимцу диагностировали беременность и направили его к гинекологу 

Газета.Ru 50 минут назад
Уфимцу диагностировали беременность
Фото: РИА Новости
Уфимцу Салавату Асхатову диагностировали беременность и посоветовали обратиться к гинекологу. Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте".
Асхатов рассказал, что заболел ОРВИ. Она дала осложнение — острый бронхит, который обернулся двухсторонним пансинуситом и необходимостью госпитализации.

"Посмотрел свою историю болезни. Ну, самое первое — зуб я не лечил. Второе — лечился амбулаторно. И, в-третьих, — я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать — невнимательность, халатность?", — написал мужчина.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что в больнице по данному случаю уже провели служебное расследование. В ведомстве объяснили, что при оформлении документов пациента произошла техническая ошибка.
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Общество , Минздрав РФ
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