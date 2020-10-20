«Это был знак свыше»: Скобцева рассказала о потере 

«Я не расставалась с ней пятьдесят лет: на съемки, на какие-то дела всегда с ней ездила. Нельзя, чтобы ее видно было, так я под блузку или джемпер спрячу. Это было благословение патриарха, мой ангел-хранитель, который меня от всего оберегал. С ним я защищена», — сокрушалась тогда артистка.