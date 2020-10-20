Ритуальщики из Томска предложили вместо Хэллоуина отмечать День работника похоронной отрасли. С таким предложением к губернатору Томской областиСергею Жвачкину обратился активист Александр Шарабаев, сообщает телеграм-канал Mash.
В обращении, переданном губернатору, Шарабаев указал, что в сфере ритуальных услуг трудятся 40-50 тысяч человек, и всем им требуется профессиональный праздник.
«Это очень важный день, его нужно ввести», - заявил представитель томских ритуальщиков.
Шарабаев предложил праздновать День работника похоронной отрасли 30 октября – накануне международного праздника Хэллоуин.
Как писал «Рамблер», в начале октября в офисе совладельца похоронного агентства «Ритуал-Сервис» Олега Шелягова прошли обыски и изъятие документов. Сам Шелягов объяснил визит спецслужб в свой офис конфликтом с государственным учреждением ГБУ «Ритуал» из-за работы в морге Боткинской больницы.