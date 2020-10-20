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"Это очень важный день": в России предложили альтернативу Хеллоуину

Вероника Полынина
1 час назад
Ритуальщики из Томска предложили вместо Хэллоуина отмечать День работника похоронной отрасли. С таким предложением к губернатору Томской области Сергею Жвачкину обратился активист Александр Шарабаев, сообщает телеграм-канал Mash.
В обращении, переданном губернатору, Шарабаев указал, что в сфере ритуальных услуг трудятся 40-50 тысяч человек, и всем им требуется профессиональный праздник.
«Это очень важный день, его нужно ввести», - заявил представитель томских ритуальщиков.
Шарабаев предложил праздновать День работника похоронной отрасли 30 октября – накануне международного праздника Хэллоуин.
Как писал «Рамблер», в начале октября в офисе совладельца похоронного агентства «Ритуал-Сервис» Олега Шелягова прошли обыски и изъятие документов. Сам Шелягов объяснил визит спецслужб в свой офис конфликтом с государственным учреждением ГБУ «Ритуал» из-за работы в морге Боткинской больницы.
Общество,Видео,Олег Шелягов,Сергей Жвачкин,Совет Федерации,Томская Область,Россия,Томск,
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