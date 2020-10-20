Соловьев польстил самому себе

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Соловьев признал свой день рождения одним из главных событий в истории 

Lenta.ru 24 минуты назад
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал на своей странице в Twitter ролик, в котором перечислены главные события, происходившие в мировой истории 20 октября. Среди них значится день рождения самого журналиста.
48-секундное видео начинается с заставки «Ежедневник Соловьева». Сперва зрителям показывают, что 20 октября в России ежегодно празднуют день связиста. Следом идет информация о постриге Варфоломея в монахи (1341 год), а позже — о решении боярской думы создать регулярный русский флот (1696 год). Сообщение о рождении телеведущего появляется на 38 секунде, следом после фразы «ЦК ВКП (б) официально провозгласил сплошную коллективизацию».
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Подписчики Соловьева поздравили телеведущего с днем рождения и отправили ему виртуальные открытки с нарисованными цветами, тортами и шампанским. Кто-то даже прислал стихотворение.
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Общество , Видео , Владимир Соловьев
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