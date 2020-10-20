Заболевшая москвичка пожаловалась на проблемы в Турции

В октябре россиянка с тремя детьми приехала в Бодрум по путёвке одного из крупных туроператоров и узнала, что инфицирована COVID-19. После этого, по словам женщины, её семью изолировали в номере отеля, а теперь собираются перевезти в общежитие для коронавирусных больных в 100 км от курорта.

У нас закончилась страховка. Сегодня нас вывозят из отеля, потому что он закрывается. Каким образом будет дальше медицинское обслуживание, мне не понятно. Нас как бы турецким властям передают. Все с себя ответственность снимают — и страховая, и отель, и туроператор, — цитирует Business FM туристку.

В свою очередь руководитель Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“ Александр Осауленко посоветовал россиянам, заболевшим COVID-19 за границей, действовать в соответствии с документами, которые имеются на руках: самостоятельным путешественникам следует воспользоваться страховкой, а купившим тур — обращаться за помощью непосредственно к туроператорам.

Ранее Дмитрий Стужук, бывший муж украинского блогера Софии Стужук, скончался не приходя в сознание. 34-летний мужчина почувствовал недомогание ещё во время отдыха в Турции. У него появились редкий кашель, проблемы с дыханием, но температуры не было. Вернувшись домой, Дмитрий сдал тест на коронавирус. Он оказался положительным. Врачи рекомендовали мужчине госпитализацию, однако он решил остаться дома. Но позже ему стало хуже. Мужчина отправился в медучреждение. Несколько дней назад стало известно, что Дмитрий пережил клиническую смерть и впал в кому. Родные надеялись, что Стужук вскоре придёт в сознание, однако спустя несколько часов он скончался. У него осталось трое детей, писал NEWS.ru.