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МГТУ имени Баумана закрыли из-за нарушений мер профилактики и роста случаев COVID-19 

Агентство «Москва» и ещё 4 58 минут назад
МГТУ имени Баумана закрыли из-за роста случаев COVID
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор приостановил работу Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана из-за нарушений мер профилактики коронавируса и роста заболеваемости COVID-19 среди студентов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора прибыли в МГТУ имени Баумана после получения информации о росте числа случаев заболеваемости коронавирусом среди студентов. На месте сотрудники констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть вуз», — сказал собеседник агентства.

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Общество , Новости Москвы , МГТУ им. Баумана , Роспотребнадзор
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