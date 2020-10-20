Остановить рост заболеваемости коронавирусом без введения нерабочих дней невозможно, считает главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев.
"Я считаю, что невозможно, конечно, нужно вводить", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, можно ли сегодня остановить рост заболеваемости без повторного введения нерабочих недель.
Ранее глава РоспотребнадзораАнна Попова заявила, что введение кардинальных мер в стране не потребуется, если нынешние требования - ношение масок в общественных местах и обработка рук дезинфицирующим средством - будут соблюдаться.