Российский регион подняли по тревоге

Новая сверхгромкая система селективного оповещения населения «Орало» испытана в России . В тестированиях приняли участие департамент региональной безопасности Костромской области , управление цифрового развития администрации Костромской области и филиал РТРС «Костромской ОРТПЦ», пишет РИА Новости.

Разработчики отмечают, что «Орало» — это устройство, предназначенное для селективного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Оно получило получило такое красноречивое название из-за своих звуковых характеристик.

Встроенный усилитель мощностью 130 дБ обеспечивает слышимость оповещения в радиусе 300 метров. Его громкость можно сравнить с шумом от взлетающего самолёта или работой отбойного молотка.

Известно, что в ходе испытаний сигнал оповещения поступил с телебашни в Новинках на 10 специализированных устройств — они размещены в разных районах города. Все они передавали сигнал сирены, за ним следовало голосовое сообщение: «Внимание! Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения населения».

Параллельно сообщение транслировалось в эфире 10 телеканалов и трех радиостанций.