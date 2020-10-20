"Могли помочь": Онищенко о происхождении COVID-19

Также бывший глава Роспотребнадзора
высказал мнение, что коронавирусу могли помочь преодолеть межвидовой барьер, а именно перейти с млекопитающих и перепончатокрылых на человека, но не помогали. Он напомнил, что в 2013 году ученые из США и Китая провели полное геномное секвенирование коронавируса и обратную рестрикцию, но не сделали ничего, что могло бы изменить его свойства.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 40,3 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,41 миллиона человек.