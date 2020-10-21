Раскрыты способы «тренировки» иммунитета 

Иммунитет человека нуждается в укреплении, особенно в холодное время года. Не только употребление витаминов может помочь улучшить здоровье, иммунолог Георгий Викулов предложил еще один способ «натренировать» свой иммунитет.

Регулярные физические упражнения или, наоборот, их отсутствие также способны повлиять на то, насколько восприимчив организм к вирусам. Однако эксперт призвал «не переусердствовать» и помнить о мере. «Сверхнагрузка — это мощный стрессорный фактор, который превращается в дистресс и через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций», — рассказал Викулов радио Sputnik

Также он призвал избавиться от вредных привычек, так как они способны ослабить иммунитет. Курение, употребление жирной пищи и алкоголя крайне негативно сказываются на защитных функциях организма.