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Раскрыты способы «тренировки» иммунитета 

Профиль и ещё 11 1 час назад
Раскрыты способы «тренировки» иммунитета
Фото: ТАСС
Иммунитет человека нуждается в укреплении, особенно в холодное время года. Не только употребление витаминов может помочь улучшить здоровье, иммунолог Георгий Викулов предложил еще один способ «натренировать» свой иммунитет.
Регулярные физические упражнения или, наоборот, их отсутствие также способны повлиять на то, насколько восприимчив организм к вирусам. Однако эксперт призвал «не переусердствовать» и помнить о мере. «Сверхнагрузка — это мощный стрессорный фактор, который превращается в дистресс и через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций», — рассказал Викулов радио Sputnik.
Также он призвал избавиться от вредных привычек, так как они способны ослабить иммунитет. Курение, употребление жирной пищи и алкоголя крайне негативно сказываются на защитных функциях организма.
Как ранее писал «Профиль», наиболее полезными для иммунитета диетологи считают апельсин, тыкву и грибы. По мнению доцента кафедры питания человека в штате Огайо (США) Рэйчел Копек, в них содержатся важные для здоровья витамины — А, С и D. Кроме того, необходимо добавить в рацион еще и витамин Е, поскольку его комбинация с другими полезными веществами препятствует размножению патогенных организмов
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Общество , ИА Sputnik , Москва
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