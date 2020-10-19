В центре Чумакова назвали плюсы своей вакцины от COVID

Создатели цельновирионной инактивированной вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук , ожидают, что вакцина будет наиболее экономичной и вызовет минимальное количество побочных эффектов, сообщил в понедельник генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов на пресс-конференции в Кирове , где стартовали клинические исследования вакцины.

В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

"Мы пошли по пути создания цельновирионной вакцины, так как имеем за плечами десятки таких вакцин и 60-летнюю советскую историю создания подобных вакцин. Антигенная нагрузка, белковая составляющая цельновирионных вакцин на порядок меньше, чем многих современных вакцин, следовательно, гораздо меньшее количество побочных эффектов может возникнуть. Цена [вакцины] определяется государством, но с точки зрения технологии нашу вакцину мы считаем наиболее экономичной", — сказал Ишмухаметов.

Федеральный научный центр создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков. Центр является одним из мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок.