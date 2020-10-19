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В Петербурге рестораны будут закрываться в 23 часа 

BFM.RU и ещё 2 3 часа назад
В Петербурге рестораны будут закрываться в 23 часа
Фото: РИА Новости
Ограничения на время работы общепита в Петербурге будут введены с 26 октября. Об этом сообщил «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин.
По его словам, закрывать никто никого не собирается. Будут только ограничения на ночную жизнь.

«Рестораны выполняют две функции: кормят и развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23:00 вредно. Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения», — добавил он.

По словам вице-губернатора, ограничения будут действовать с 23:00 до 6 утра. Других запретов чиновники пока не рассматривают и по-прежнему хотят сосредоточиться на усилении контроля, подчеркнул Евгений Елин.
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Общество , Евгений Елин , Санкт-Петербург
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