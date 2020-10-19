России предрекли откат в 90-е

«В сентябре падение собираемости НДС по сравнению с планом достигло 23%. НДС – это ВВП. 23% падения ВВП, значит, мы имеем в сентябре. Это масштаб стихийного бедствия ( ) Если ничего не делать, то в 2021 году по сравнению с 2019 будет минус 20%. Это масштаб 90-х годов», - рассказал экономист.
«Если мы срочно не примем меры, то получим социально-политический кризис масштаба посильнее 90-х годов. Аналогичная ситуация имеет место быть во всем мире. Разница в том, что у нас есть возможность решить эту проблему за счёт использования внутренней национальной валюты, а в США нет. У них нет национальной валюты, у них только мировая. Это наше отличие от них, которое нужно использовать», - отметил Хазин.