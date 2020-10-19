Россиян предупредили об искусственных вирусах

Эксперты Совета безопасности России считают вероятным возникновение эпидемий рукотворных вирусных инфекций, сообщила в понедельник пресс-служба аппарата Совбеза.

"События, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими опасными патогенными биологическими агентами", — говорится в релизе.

В этой связи научный совет при Совете безопасности предложил внести в основополагающие документы стратегического планирования "изменения, касающиеся источников угроз биологической безопасности, связанных с …, в том числе, созданием искусственных вирусов".

Кроме того, было рекомендовано "дальнейшее развитие системы правовых, медико-биологических, санитарно-эпидемиологических, административно-организационных, коммуникационных, информационных и других мер, направленных на защиту населения от опасных инфекций". Эксперты предложили также разработать дополнительные меры по противодействию угрозам, связанным с возможностью биотерроризма.

Научный совет при Совете безопасности РФ возглавляет секретарь Совбеза Николай Патрушев