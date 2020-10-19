Россиян предупредили об искусственных вирусах

Эксперты Совета безопасности России считают вероятным возникновение эпидемий рукотворных вирусных инфекций, сообщила в понедельник пресс-служба аппарата Совбеза.
"События, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими опасными патогенными биологическими агентами", — говорится в релизе.
В этой связи научный совет при Совете безопасности предложил внести в основополагающие документы стратегического планирования "изменения, касающиеся источников угроз биологической безопасности, связанных с …, в том числе, созданием искусственных вирусов".
Кроме того, было рекомендовано "дальнейшее развитие системы правовых, медико-биологических, санитарно-эпидемиологических, административно-организационных, коммуникационных, информационных и других мер, направленных на защиту населения от опасных инфекций". Эксперты предложили также разработать дополнительные меры по противодействию угрозам, связанным с возможностью биотерроризма.
Научный совет при Совете безопасности РФ возглавляет секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Ранее в октябре по указу президента России Владимира Путина была создана межведомственная комиссия Совбеза по вопросам создания российской национальной системы защиты от новых инфекций. Комиссия будет оценивать внутренние и внешние угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний, изучать механизмы возникновения новых болезней. Также она будет заниматься мониторингом распространения заболеваний, проводить анализ и оценку состояния коллективного иммунитета населения России, оценивать уровень защиты населения от инфекций и вырабатывать рекомендации по улучшению мер этой защиты. Комиссию возглавил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.