Пока вы в маске: Китай раскрыл новое свойство коронавируса 

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В Китае заявили о приобретенной живучести коронавируса

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Китайский профессор госпиталя Хуашань при Фуданьском университете Чжан Вэньхун считает, что COVID-19 стал постоянным спутником человека.

Собянин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Москве в декабре-январе. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге в понедельник, 19 октября.

Названа причина для ужесточения ограничений в Москве

Регистрации посетителей по QR-кодам может быть распространена на рестораны и салоны красоты, если эксперимент с ночными клубами пройдет успешно.

Почти 16 тысяч человек заразились COVID-19 за сутки в РФ

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 982, вновь обновив максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.