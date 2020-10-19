Пока вы в маске: Китай раскрыл новое свойство коронавируса 

В Китае заявили о приобретенной живучести коронавируса
Прайм
Китайский профессор госпиталя Хуашань при Фуданьском университете Чжан Вэньхун считает, что COVID-19 стал постоянным спутником человека.
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19
Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Москве в декабре-январе. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге в понедельник, 19 октября.
Названа причина для ужесточения ограничений в Москве
Регистрации посетителей по QR-кодам может быть распространена на рестораны и салоны красоты, если эксперимент с ночными клубами пройдет успешно.
Почти 16 тысяч человек заразились COVID-19 за сутки в РФ
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 982, вновь обновив максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.