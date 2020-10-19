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Эксперт считает, что Россия приближается к пику заболеваемости COVID-19 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
РФ приближается к пику заболеваемости COVID-19
Фото: ТАСС
Россия может выйти на этап стабилизации эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией в начале ноября при условии соблюдения мер безопасности. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В первой декаде ноября, возможно, начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации и затем постепенное снижение роста заболеваемости. Но все зависит от сознательности граждан. Просьба ко всем жителям страны строго соблюдать профилактические меры и бережно относиться к своему здоровью", — сказала она.

Пшеничная добавила, что сейчас страна находится в фазе роста заболеваемости и, возможно, приближается к ее пику.

"Предполагаю, что на пике заболеваемости мы не преодолеем отметку в 20 тыс. [новых случаев заболевания в сутки] . Несмотря на то, что школьники не ходят в школу, а часть работающих перешла на удаленную работу, рост заболеваемости пока продолжается. Ограничительные меры сразу эффект не продемонстрируют, даже при строгом соблюдении. Должен пройти хотя бы один инкубационный период — это 14 дней. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель", — пояснила она.

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Общество , Москва
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