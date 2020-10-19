РФ приближается к пику заболеваемости COVID-19

"Предполагаю, что на пике заболеваемости мы не преодолеем отметку в 20 тыс. [новых случаев заболевания в сутки] . Несмотря на то, что школьники не ходят в школу, а часть работающих перешла на удаленную работу, рост заболеваемости пока продолжается. Ограничительные меры сразу эффект не продемонстрируют, даже при строгом соблюдении. Должен пройти хотя бы один инкубационный период — это 14 дней. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель", — пояснила она.