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ВЦИОМ: 60% россиян назвали средним материальное положение семьи

Алиса Селезнёва
22 минуты назад
Большинство опрошенных ВЦИОМ россиян по итогам сентября оценили материальное положение своих семей как среднее. По сравнению с августом негативные оценки сократились. Об этом сообщается на сайте центра.
ВЦИОМ: 60% россиян назвали средним материальное положение семьи
Фото: ТАССТАСС
Согласно исследованию, материальное положение своей семьи преимущественно как среднее оценили 60% опрошенных, 15% назвали его хорошим, 24% - плохим.
«Таким образом, индекс самооценки материального положения составил 51 п., что на 3 п.п. больше, чем в предыдущем месяце», - подчеркнул ВЦИОМ.
При этом 46% участников опроса заявили, что их полностью устраивает жизнь, которую они ведут, а 23% сообщили о полной неудовлетворенности жизнью. Также более половины россиян предполагают, что экономический кризис еще ожидает нас впереди (60%), а 16% уверены, что худший период уже прошел.
«Индекс социального оптимизма составляет – 61 п., то есть остается на уровне июня-августа», - отмечается в сообщении.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что каждый пятый гражданин России имеет долги. Так, согласно результатам исследования ВЦИОМ, 20% респондентов заявили, что имеют просроченные обязательства по кредитам, налогам, жилищно-коммунальным платежам и перед физическими лицами. Размер долга 10% опрошенных составил от 50 тысяч рублей до 500 тысяч, 8% — менее 50 тысяч, 2% — более 500 тысяч. 83% респондентов из числа тех, кто задолжал менее 50 тысяч, выразили уверенность в том, что смогут погасить задолженность в течение года.
Общество,ВЦИОМ,
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