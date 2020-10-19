ВЦИОМ: 60% россиян назвали средним материальное положение семьи

При этом 46% участников опроса заявили, что их полностью устраивает жизнь, которую они ведут, а 23% сообщили о полной неудовлетворенности жизнью. Также более половины россиян предполагают, что экономический кризис еще ожидает нас впереди (60%), а 16% уверены, что худший период уже прошел.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что каждый пятый гражданин России имеет долги. Так, согласно результатам исследования ВЦИОМ, 20% респондентов заявили, что имеют просроченные обязательства по кредитам, налогам, жилищно-коммунальным платежам и перед физическими лицами. Размер долга 10% опрошенных составил от 50 тысяч рублей до 500 тысяч, 8% — менее 50 тысяч, 2% — более 500 тысяч. 83% респондентов из числа тех, кто задолжал менее 50 тысяч, выразили уверенность в том, что смогут погасить задолженность в течение года.