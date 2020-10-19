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Умер писатель Владимир Шпаков 

Lenta.ru и ещё 6 34 минуты назад
Умер Владимир Шпаков
Фото: Wikimedia
Российский писатель, член оргкомитета Международного фестиваля «Петербургские мосты» Владимир Шпаков скончался в возрасте 60 лет. Об этом в Facebookнаписала председатель оргкомитета фестиваля, поэтесса Галина Илюхина.

«Сегодня не стало Володи Шпакова. Пожалуйста, ничего не спрашивайте. Все потом», — сообщила она вечером в воскресенье, 18 октября.

Писатель родился в 1960 году в Брянске, в 17 лет переехал в Ленинград, где окончил Ленинградский электротехнический институт. В 1990-х отучился в Литературном институте имени Горького. С 2003 по 2007 годы работал заведующим отделом прозы журнала «Нева». С 2011 года исполнял обязанности главного редактора «Зинзивер».
Шпаков был автором девяти книг, ряда пьес и множества литературно-критических статей. Он состоял в Союзе писателей Санкт-Петербурга, Союзе российских писателей, Гильдии драматургов Санкт-Петербурга.
В сентябре стало известно о смерти детского писателя Владислава Крапивина. Он умер после повторной госпитализации. Впервые в больницу его доставили 10 августа, там он проходил лечение от пневмонии.
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Общество , Владислав Крапивин
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