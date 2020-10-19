Названы факторы победы над коронавирусом

Заболеваемость COVID-19, возросшая осенью, пойдёт на спад, когда ударят морозы. Весной же количество заразившихся снова возрастёт, но новая волна будет менее интенсивной, считает академик Российской академии наук , доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев . Также он рассказал «Парламентской газете», чем отличаются вакцины от коронавируса, которые испытывают в России , и какие меры профилактики заболевания самые эффективные.

Фото: ТИМУР ХАНОВ / ПГ ТИМУР ХАНОВ / ПГ

- Михаил Александрович, второй подъём коронавируса, как вы и предполагали, начался. Как вы считаете, когда он схлынет?

- Да, новая волна эпидемии идёт, и темпы роста заболеваемости больше чем весной. Ко мне как к врачу обращений тоже поступает больше.

Коронавирус, как все заболевания, которые передаются воздушно-капельным путём, привязан к сезону. Начинается сезон дождей, сырости, отопление включили не сразу после похолодания. К тому же надо учесть, что пребывание на карантине весной привело к определённому ослаблению организма и снижению иммунитета. Кроме того, как только открылись границы, многие поехали в массовом порядке в Крым , на Кавказ, в Турцию , собирались шумными компаниями, заражались, а потом всё это привезли обратно в Россию.

Хочу подчеркнуть, что сейчас надо обязательно следить за своим иммунитетом

Но думаю, как только ударят морозы, заболеваемость пойдёт вниз. А к весне, скорее всего, будет ещё один всплеск, но не такой интенсивный. К тому же, надеюсь, появится эффективная вакцина.

Хочу подчеркнуть, что сейчас надо обязательно следить за своим иммунитетом. Нужны рациональный отдых, сон и витамины. В России от авитаминозов страдает практически всё население, потому что мы живём в основном в северных широтах. Необходимы витамин D3, Омега 3, соли цинка, которые укрепляют клеточные мембраны, ну и витамин C где-то от 500 до 1000 миллиграмм в день — но не растворимый, а защищённый, который не вызывает гастритов. Это обычная рекомендация, а в условиях эпидемии коронавируса она особенно важна. Врачами многих стран доказано, что эта комбинация помогает даже при самом заболевании коронавирусной инфекцией, то есть оно протекает в более лёгкой форме.

- А что с повторными заболеваниями? Насколько они вероятны и опасны?

- На днях появилась мировая статистика, что зафиксировано 23 повторных заболевших COVID-19, и из них один человек умер. По информации от практикующих врачей я знаю, что в России тоже есть повторные заболевания, но не знаю, вошли ли они в эту статистику. При этом есть информация, что повторные заболевания могут протекать по-другому и тяжелее. Врачи говорят, что в таких случаях реже поражаются лёгкие, но развиваются гепатиты, то есть поражается печень, миокардиты и острые гастроэнтериты, то есть очень тяжёлая диарея. В целом возможность повторного заражения существует, хоть она и мала.

К тому же надо учесть, на какое время сохраняются в организме антитела к коронавирусу. Мнения тоже расходятся — время действия иммунитета оценивают где-то от полутора месяцев до двух лет. По оценкам, опять-таки, знакомых практикующих врачей, достаточный титр антител держится где-то полтора месяца, затем он начинает снижаться и к трём месяцем исчезает. Я допускаю, что могут быть исключения. Но по последним рекомендациям Роспотребнадзора переболевшие коронавирусом всё равно должны соблюдать меры профилактики.

Основная мера профилактики — это ношение масок. Напомню, что ещё весной специалисты доказали, что примерно 90 процентов заражений происходит воздушно-капельным путём. Это объяснимо, потому что это респираторная инфекция, которая поражает первым делом лёгкие. И примерно 7 процентов — это контактное занесение инфекции, когда пациент руками заносит её на слизистые оболочки после контакта с поверхностями.

- В соцсетях есть группы против ограничений, связанных с коронавирусом, и в первую очередь, культивируется мысль, что носить маски бесполезно, а то и опасно для здоровья — якобы, вредные вещества собираются внутри и наносят человеку вред вплоть до заболеваний дыхательных путей. То же касается перчаток.

- Даже некоторые наши доктора высказываются порой в этом духе. Но это неправда. Маски постоянно носят на работе хирурги, медицинские сёстры, процедурные сёстры, те, кто работает на опасных производствах. И никто из-за этого не болеет. Теперь, что касается пользы. Вирус переносится каплями жидкости, которые выделяются, когда заражённый человек чихает, кашляет. Маски удерживают эти капли жидкости. Другое дело, что одноразовую маску нельзя использовать больше двух часов, а стирать нельзя. Респиратор же тяжелее носить, и обычно им пользуются люди, у которых велики риски контакта с носителями. Но респираторы служат дольше — ими можно пользоваться в течение целого дня.

Что касается перчаток, во многих гипермаркетах их выдают бесплатно, и это правильная мера, она предохраняет от занесения коронавируса с разных поверхностей, потому что один покупатель может чихнуть себе на руки и потрогать продукты, вещи, а другой взять этот предмет и занести вирус себе на слизистые.

- А другие ограничения? Например, надо ли закрывать кафе, театры, магазины?

- Такие примеры сейчас есть в мире, например, в Каталонии закрывают все кафе. Считаю, что для России это крайняя мера. Если ресторан пускает вместо 50 человек 20, между столами выдерживается расстояние, соблюдаются меры профилактики, почему бы ему не работать. А если это молодёжное кафе, где ребята собираются толпами, устраивают танцы — это другое дело. Без магазинов тоже не прожить, жизнь идёт вперёд, людям надо покупать не только продукты, но и вещи, в том числе, детские.

И культурная жизнь не должна останавливаться. В театрах, например, Большом театре, уменьшили в два раза количество зрителей, увеличив стоимость билетов в два раза. Правда, можно посмотреть спектакли в Интернете. Ограничила количество посетителей и следит за масочным режимом Третьяковская галерея. Но надо иметь в виду, что и в Третьяковской галерее, и в Большом театре эффективная вентиляция, которую можно продезинфицировать. Другое дело, какой-нибудь самодеятельный театр в подвале, где нет вентиляции, куда придут 50-100 человек, может быть неспособен обеспечить условия, и конечно, велик риск, что один больной коронавирусом перезаражает всех.

Поэтому я считаю, что надо просто усилить надзор. Сами административные меры уже есть. Для тех магазинов, ресторанов, кафе, других заведений, которые не соблюдают правила, предусмотрены большие штрафы или закрытие на три месяца. Для них это большие убытки. Так что надзорная система должна быть более эффективной, но жизнь останавливать не надо.

Надо дать людям работать и не запирать их в четырёх стенах. За первые месяцы эпидемии здоровье населения и так ухудшилось. Появилось много людей с девиантным поведением, которые ведут себя неадекватно, возник спрос на различные препараты, которые снижают напряжение. Это косвенно свидетельствует о проблемах с психикой у населения. Ухудшения ситуации надо избежать. Тем более, сейчас уже не первый месяц пандемии, мы знаем, с чем имеем дело, понимаем, какие надо проводить меры профилактики, как выхаживать пациентов. Меры дезинфекции оказались эффективными. Куда бы ты не пришёл, везде можно найти пузырёк с дезинфицирующей жидкостью.

Сейчас уже не первый месяц пандемии, мы знаем, с чем имеем дело, понимаем, какие надо проводить меры профилактики, как выхаживать пациентов

А вот от чего точно надо отказаться — от массовых мероприятий, конференций, которые пытаются проводить. Это недопустимо, потому что появляется большой риск заражения людей.

- С ноября Россия начинает открывать авиасообщение с Кубой, Сербией и Японией, в сентябре открылись границы с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей Как вы считаете, насколько безопасно сейчас так поступать?

- Считаю, что надо пользоваться очень простым критерием — следить за заболеваемостью в тех странах, откуда летят самолёты. И если есть тенденция роста, временно закрывать границу. Приведу в пример Китай — он на неделю приостановил рейс «Аэрофлота» в Шанхай после того, как у восьми пассажиров оказались положительные тесты, и пока наблюдает за ситуацией.

Когда речь идёт о пандемии, рациональный способ спасти своё население — это отменять авиарейсы из стран с высокой заболеваемостью, а людей, которые прилетают на оставшихся рейсах, обязать сдавать тест на коронавирус и проходить двухнедельный карантин. Это элементарные вещи, которые были отработаны ещё весной. Так делают в странах со слабым здравоохранением, например, Италия.

Даже Нидерланды, которые весной относились к карантинным мерам снисходительно, сейчас ужесточают их. А, скажем, Австрия рейсы не отменила, но поставила условие, что должна быть справка об отсутствии COVID, переведённая на немецкий язык и соответствующим образом оформленная.

- Поговорим о прививках против коронавируса. В России зарегистрировали две вакцины, начали испытывать ещё третью. Чем они отличаются?

- Например, в институте имени Гамалеи использовали в качестве носителя вакцины аденовирус, и в неё входит фрагмент коронавируса, который, собственно, вызывает образование антител. Эту вакцину зарегистрировали, сейчас проводят испытания с участием добровольцев. Институт Чумакова объявил о создании инактивированной вакцины, то есть вирус там убит. Идёт научный поиск, но пока нет точных данный, насколько эффективна та или иная вакцина.

Чтобы точно утверждать, что прививка спасает, надо сравнить количество людей, которые заболели при введении плацебо или до вакцинации, и количество людей, которые заболели после вакцинации. Если до прививки и после плацебо заболели, предположим, 10 процентов, а после вакцинации — один процент, это уже результат. Вакциной, сделанной в институте Гамалеи, привили уже множество людей, но у меня как учёного возникает вопрос, сколько из них после этого заболели. Пока ждём статистики.

Кстати, в Англии пошли по такому пути. Они объявили набор добровольцев для испытания вакцин и используют два подхода. Или вводят вакцину пациентам, а потом, естественно, с их согласия, пытаются их заразить коронавирусом, или заражают, потом вводят вакцину и смотрят, может ли она ослабить течение инфекции. Результаты пока не объявлены. Конечно, в спокойной ситуации никто не пошёл бы на такие в принципе изуверские меры, но времени мало, народ болеет, умирает.

Или интересный феномен Китая. Сейчас там заболевших единицы, хотя эпидемия началась именно там. Многие склонны считать, что это произошло благодаря дисциплине китайцев и твёрдой политике государства. Но обратите внимание, что китайцы начали прививать население собственной вакциной в июле этого года. Там не были завершены испытания, но такое решение было принято. То есть охват населения вакцинацией сыграл свою важную роль. У нас нет в открытой печати этих публикаций, но я считаю, что вакцина, которую сделали китайцы, достаточно эффективная.

- А когда у нас могут быть собраны все данные и запущена массовая вакцинация?

- Объявляют, что примерно через полгода, в феврале, появится универсальная вакцина, которой можно будет провести массовую вакцинацию. Но пока я скептически у этому отношусь. Массовая вакцинация, наверное нужна, но нужно всё проверить.

Потом надо иметь в виду, что вопрос о вакцинации всё-таки должен решаться в индивидуальном порядке. Какое-то количество людей не сможет привиться, например, нельзя прививать любой вакциной больных с тяжёлыми аллергическими заболеваниями, бронхиальной астмой, страдающих системными поражениями нервной системы, ревматическими заболеваниями. Но надо их защищать как-то ещё, чтобы люди могли работать и не бояться за свою жизнь.

- Если будет получено несколько эффективных вакцин, люди смогут выбирать, какой прививаться?

- Конечно, у человека всегда должен быть выбор. Он имеет право принимать решение, будет ли он прививаться или нет, а если будет, то чем. Потом, важно мнение специалистов. Врач должен порекомендовать, какая вакцина подойдет данному пациенту. Например, сейчас сделали четырехвалентную вакцину против четырёх подтипов вирусов гриппа. Но эту вакцину нельзя прививать детям до 6 лет и людям старше 60 лет. Значит, нужна ещё одна для детей грудничкового возраста и людей старше 60-ти. И в случае с коронавирусом одной вакциной тоже вряд ли обойдешься.

И наконец, для каждой вакцины есть свои показания и противопоказания, потому что каждая — это чужеродный белок, который может, хотя и в исключительных случаях, вызвать анафилактический шок. Поэтому, когда от гриппа прививают в палатках на улицах, у меня это вызывает много вопросов, ведь рядом должен быть фельдшер и определённое оборудование, чтобы в случае возникновения побочных эффектов или осложнений спасти жизнь человеку.