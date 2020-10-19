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Доктор Мясников ответил на призыв Жириновского запретить выезд из России 

Lenta.ru и ещё 6 29 минут назад
Мясников ответил на призыв закрыть Россию
Фото: @drmyasnikov.ru
Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников ответил на призыв лидера партии ЛДПРВладимира Жириновского запретить выезд из России из-за второй волны коронавируса. О высказывании политика он порассуждал в Telegram-канале.
Он назвал неверным мнение о том, что именно отдыхающие за границей россияне спровоцировали новую волну заражений как в Москве, так и в других регионах страны.

«Никто ничего не привозил. Потому что никакой КОВИД никуда и не уезжал. Был определенный ожидаемый спад, теперь ожидаемый подъем», — объяснил доктор.

По словам Мясникова, подъем и снижение заболеваемости коронавирусом будет развиваться по синусоиде с периодом в несколько месяцев. Со временем, вероятно, будет увеличиваться число бессимптомных носителей инфекции и снижаться доля тяжелых больных.
Врач призвал россиян понять, что коронавирус останется в человеческой популяции навсегда, как грипп, ВИЧ, гепатиты, туберкулезная палочка, пневмококк и тысячи других вирусов и бактерий. В связи с этим необходимо перестать «дергаться» и вводить различные ограничения — общество должно планировать действия и перестраивать медицину на сосуществование с новым вирусом, «пока он сам не выродиться в простое ОРЗ».

«Мы не отсидимся за высокими заборами и железными дверями. Это даже звучит абсурдно. При 20 процентах населения, демонстрирующих антитела. Это значит, что с вирусом у нас уже встретилось 20 миллионов человек», — заключил Мясников.

Ранее Жириновский указал, что возобновление турпоездок было преждевременным, и предложил срочно прекратить выезд граждан за рубеж в туристических целях. По его мнению, ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны». В будущем можно будет возобновлять поездки лишь в те страны, где эпидемия остановлена, добавил лидер ЛДПР.
В России за последние сутки зафиксировали 15 099 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране выявили почти 1,4 миллиона случаев, скончались 24 тысячи заболевших.
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Общество , Политика , Александр Мясников , ЛДПР , Москва
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