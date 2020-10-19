Мясников ответил на призыв закрыть Россию

Он назвал неверным мнение о том, что именно отдыхающие за границей россияне спровоцировали новую волну заражений как в Москве, так и в других регионах страны.

«Никто ничего не привозил. Потому что никакой КОВИД никуда и не уезжал. Был определенный ожидаемый спад, теперь ожидаемый подъем», — объяснил доктор.

По словам Мясникова, подъем и снижение заболеваемости коронавирусом будет развиваться по синусоиде с периодом в несколько месяцев. Со временем, вероятно, будет увеличиваться число бессимптомных носителей инфекции и снижаться доля тяжелых больных.

Врач призвал россиян понять, что коронавирус останется в человеческой популяции навсегда, как грипп, ВИЧ, гепатиты, туберкулезная палочка, пневмококк и тысячи других вирусов и бактерий. В связи с этим необходимо перестать «дергаться» и вводить различные ограничения — общество должно планировать действия и перестраивать медицину на сосуществование с новым вирусом, «пока он сам не выродиться в простое ОРЗ».

«Мы не отсидимся за высокими заборами и железными дверями. Это даже звучит абсурдно. При 20 процентах населения, демонстрирующих антитела. Это значит, что с вирусом у нас уже встретилось 20 миллионов человек», — заключил Мясников.

Ранее Жириновский указал , что возобновление турпоездок было преждевременным, и предложил срочно прекратить выезд граждан за рубеж в туристических целях. По его мнению, ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны». В будущем можно будет возобновлять поездки лишь в те страны, где эпидемия остановлена, добавил лидер ЛДПР