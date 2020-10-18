Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Авиакомпания «Россия» возобновит полеты из Петербурга в Женеву с 24 октября 

Газета.Ru 1 час назад
«Россия» возобновит полеты из Петербурга в Женеву
Фото: РИА Новости
Авиакомпания "Россия" откроет регулярные еженедельные рейсы из Санкт-Петербурга в Женеву с 24 октября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Это первый регулярный рейс авиакомпании в страну Шенгенской зоны с момента введения ограничений авиасообщения, обусловленными неблагоприятной эпидемиологической ситуацией", — сообщили в авиакомпании.

Ранее власти РФ разрешили открыть границы с Швейцарией. С 15 августа россиянам стали доступны полеты из Москвы в Женеву и Цюрих.
Видео дня. Супружеская пара мигрантов пытались продать сына
Газета.Ru: последние новости
Попова назвала способ остановить распространение COVID-19 Попова назвала способ остановить распространение COVID-19 Онищенко предложил урезать новогодние каникулы в РФ Онищенко предложил урезать новогодние каникулы в РФ Правительство утвердило график выходных на 2021 год Правительство утвердило график выходных на 2021 год
Общество , Авиакомпания Россия , Москва , Санкт-Петербург , Цюрих , Швейцария
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нагорный Карабах: мир на Кавказе невозможен
Нагорный Карабах: мир на Кавказе невозможен
Погода в Москве: столицу ждут осадки и давление
Погода в Москве: столицу ждут осадки и давление
Ведущая Первого канала призналась в страхе увольнения
Ведущая Первого канала призналась в страхе увольнения
Москвичка устроила скандал в такси и попала на видео
Москвичка устроила скандал в такси и попала на видео
Видео
Уничтожение армянского С-300 Азербайджаном показали на видео
00:40
Уничтожение армянского С-300 Азербайджаном показали на видео
Падение детей с эскалатора в московском ТЦ попало на видео
00:22
Падение детей с эскалатора в московском ТЦ попало на видео
Опубликовано видео задержания пассажира без маски в метро Петербурга
03:20
Опубликовано видео задержания пассажира без маски в метро Петербурга
Полеты на предельно малой высоте самолётов Ан-12 и Ан-26 попали на видео
00:55
Полеты на предельно малой высоте самолётов Ан-12 и Ан-26 попали на видео
Прогулка семейства кабанов попала на видео
00:29
Прогулка семейства кабанов попала на видео
«Мокрую» посадку Ан-124 показали на видео
01:14
«Мокрую» посадку Ан-124 показали на видео
Испытания Турцией российских С-400 на Черном море попали на видео
00:11
Испытания Турцией российских С-400 на Черном море попали на видео
Глава Ялты умер от коронавируса
00:32
Глава Ялты умер от коронавируса
Политика
Россияне устроили с полицейскими драку и попали на видео
00:56
Россияне устроили с полицейскими драку и попали на видео
Опубликовано видео из «освобожденного» Гадрута
02:27
Опубликовано видео из «освобожденного» Гадрута
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение