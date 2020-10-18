Михалков вмешался в дело с имуществом Баталова 

«В деле есть подвижки и помимо признания Гитаны и Маши потерпевшими. Пришла помощь со сторон Никиты Михалкова, благодаря которому в дело выключились известные адвокаты. Сейчас в переговорах участвует в частности адвокат Кучерена, он представляет Общественный совет при МВД России», — заявила Надежда.