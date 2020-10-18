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Михалков вмешался в дело с имуществом Баталова 

Майк Габриелян 38 минут назад
Михалков вмешался в дело с имуществом Баталова
Фото: РИА Новости
В деле о наследстве актёра Баталова случился крутой поворот. Вдове Гитане Леонтенко и её дочери Марии Баталовой скоро могут вернуть имущество. Их признали потерпевшими по делу о мошенничестве с недвижимостью покойного, пишет «МК» со ссылкой на старшую дочь артиста, Надежду Алексеевну.

«В деле есть подвижки и помимо признания Гитаны и Маши потерпевшими. Пришла помощь со сторон Никиты Михалкова, благодаря которому в дело выключились известные адвокаты. Сейчас в переговорах участвует в частности адвокат Кучерена, он представляет Общественный совет при МВД России», — заявила Надежда.

По ее словам, в пятницу прошли переговоры между всеми участниками этого дела. И, похоже, что Цивин и Дрожжина готовы расторгнуть все договоры и восстановить статус-кво.
Ранее «Рамблер» сообщал, что вдова Баталова и ее больная ДЦП дочь настаивают, что втершиеся в их доверие супруги Михаил Цивин и Наталья Дрожжина обманом присвоили себе деньги и недвижимое имущество, оставшееся после смерти актера.
Родные актера говорят, что их лишили 1/3 доли в четырехкомнатной квартире в Доме на набережной, мастерской Баталова, квартиры на Кутузовском проспекте и денег на всех счетах.
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Комментарии
Общество , Михаил Цивин , Мария Баталова , Никита Михалков , МВД
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