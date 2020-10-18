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Умер Алексей Михеев 

Майк Габриелян 21 минуту назад
Умер Алексей Михеев
Фото: www.muzcentrum.ru
В Москве умер писатель, лингвист, литературный критик Алексей Михеев. Ему было 67 лет. Писатель долго боролся с последствиями инфаркта, сообщила в фейсбуке жена покойного Наталья Кириченко.
Она рассказала, что Михеев скончался накануне вечером.

«Четырнадцать лет он боролся с последствиями обширного инфаркта. Не раз жизнь висела на ниточке, но Леша мужественно выкарабкивался. А вчера вот ниточка оборвалась…» — написала супруга.

Она отметила, что о дате, времени и месте прощания сообщит позднее.
Михеев окончил экономический факультет МГУ, аспирантуру Института языкознания АН СССР. Работал в минкультуры, академии наук, преподавал в РГГУ. Вёл литературную программу «Лит-парад» на радиостанции «Эхо Москвы», был главным редактором журналов «Иностранная литература», «Дружба народов». Состоял в жюри «Большой книги».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Михеев назвал «коронавирус» главным словом 2020 года.
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Общество , Алексей Михеев , МГУ , Минкультуры , РАН , Эхо Москвы
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