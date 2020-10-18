Решена судьба локдауна в российских школах 

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Локдауна в российских школах не будет, дети продолжат учебу. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов передает ТАСС. На сегодня только около ста школ в стране закрыты на карантин. Это примерно 0,31% от всех средних учебных заведений России.

«Ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России», — заявил министр.

Он отметил, что предпринимаемые меры разнятся в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Власти и эпидемиологи отдельно рассматривают каждый конкретный случай в школах.

По словам министра, около 100-110 российских школ закрыты на карантин из-за коронавируса, 88— из-за ОРВИ и гриппа.

«Ситуация контролируемая», — заявил Кравцов.