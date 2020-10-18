Решена судьба локдауна в российских школах 

Локдауна в российских школах не будет, дети продолжат учебу. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС. На сегодня только около ста школ в стране закрыты на карантин. Это примерно 0,31% от всех средних учебных заведений России.
«Ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России», — заявил министр.
Он отметил, что предпринимаемые меры разнятся в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Власти и эпидемиологи отдельно рассматривают каждый конкретный случай в школах.
По словам министра, около 100-110 российских школ закрыты на карантин из-за коронавируса, 88— из-за ОРВИ и гриппа.
«Ситуация контролируемая», — заявил Кравцов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что проведенное немецкими учеными исследование показало: школьники и учителя гораздо реже заражаются коронавирусом.