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Шаманка назвала вопрос, который чаще всего интересует россиян в пандемию 

News.ru 27 минут назад
С каким вопросом в РФ чаще обращаются к шаманам
Фото: ТАСС
Во время пандемии россияне стали активнее обращаться к шаманам, нумерологам и другим специалистам с паранормальными способностями. Эксперты видят в такой тенденции как положительные, так и отрицательные стороны. О том, какие вопросы чаще всего беспокоят россиян и почему они массово обращаются к экстрасенсам, — в материале NEWS.ru.
Пандемия заставила жителей России активно интересоваться возможностями трудоустройства. Если раньше вопросы на эту тему задавали порядка 20% клиентов, то сейчас — около 60%, рассказала NEWS.ru шаман и астронумеролог Елена Батыр.
Россияне чаще стали задавать вопросы о здоровье — однако эта тема, как ни странно, не так сильно беспокоит граждан. Кроме того, многих интересует, когда можно ожидать окончания пандемии, пояснила Батыр.
О повышенном спросе на услуги экстрасенсов также рассказала социальный психолог Наиля Бирарова. Такое поведение она объяснила тем, что россияне чувствуют неизвестность, безысходность, бессилие и хотят услышать позитивный и воодушевляющий прогноз, который их успокоит.
Наиля Бирарова (социальный психолог):
Самое страшное в данной ситуации заключается в том, что люди порой доверяются буквально первому встречному. Если он скажет то, что ждёт заказчик, то в глазах клиента он сразу станет грамотным специалистом. Однако нужно понимать, что предсказать будущее практически невозможно. Вместо того чтобы доверяться гадалкам, лучше подумать о том, как обезопаситься от коронавируса и финансово обеспечить себя в случае повторной массовой самоизоляции.
В попытке выяснить своё будущее россияне перекладывают на «предсказателя» ответственность за свою жизнь. Многие после подобных консультаций опускают руки и перестают что-либо делать, поскольку считают, что будущее и так уже предопределено. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Ксения Аверс.
Ситуацию обостряет и то, что из-за возникновения широкого спроса на услуги астрологов, гадалок и нумерологов в России активизировались псевдомаги. Таких людей всегда было много, однако в период «массового психоза» они понимают, что могут хорошо заработать, рассказала NEWS.ru соматиполог Ольга Шторм.
Тем не менее плюсы в том, что россияне отправились к людям с паранормальными способностями, всё же есть, считают специалисты.
В условиях пандемии, самоизоляции и экономического кризиса люди, узнав своё будущее, успокаиваются, становятся менее тревожными и легче переносят жизненные трудности. Ведь они полагают, что через несколько месяцев или лет всё будет хорошо, поясняет Аверс.
Ксения Аверс (психолог):
Стоит отметить, что у астрологов по сравнению с другими представителями сферы «предсказаний» есть хоть и небольшая, но всё же научная подоплёка. Одно из интересных направлений в астрологии — компенсаторика. Специалисты предсказывают негативное влияние планет и подсказывают человеку, какими действиями можно его компенсировать.
Очень часто среди рекомендаций астрологов встречаются позитивные и полезные с психологической точки зрения советы, поясняет психолог. Например, чаще гулять, завести домашнего питомца или принять горячую ванну. Главное — подходить к этим рекомендациям рационально и с умом.
Правильные советы от такого рода специалистов порой помогают человеку лучше узнать себя, считает Шторм.
Ольга Шторм (консультант моделирования жизни и соматиполог):
Благодаря подобным консультациям некоторым удаётся закрыть прорези в понимании себя и найти новые источники вдохновения. А те специалисты, которые умеют грамотно работать в данной сфере, укрепляют свои позиции как эксперта. Польза очевидна всем сторонам. Однако главное — найти именно такого специалиста, от общения с которым вы будете выносить для себя только плюсы.
Тем же, кто хочет «видеть» своё будущее без помощи гадалок, специалист рекомендовала иметь свой собственный стратегический план развития. В это непростое время люди, которые готовы менять свои взгляды и смотреть чуть дальше собственного носа, будут однозначно более удачливыми и менее подвержены рискам, считает Шторм.
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