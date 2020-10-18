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85-летнюю женщину с COVID-19 привязывали и били в больнице на Урале 

News.ru и ещё 3 34 минуты назад
Пенсионерка с COVID-19 пожаловалась на побои в больнице
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
85-летняя жительница Урала пожаловалась на побои в больнице Нижнего Тагила, где её лечили от коронавируса после госпитализации. У женщины выявили множественные синяки, перелом руки и правого плеча, полиция начала проверку.
Об инциденте рассказала внучка лежавшей в больнице Галины Поляковой Алёна Лобанова. Она заявила, что её бабушка, жительница города Кушва Свердловской области, заболела коронавирусом и была госпитализирована в инфекционную больницу Нижнего Тагила. У Поляковой на КТ было диагностировано двустороннее воспаление лёгких, однако женщина в итоге победила болезнь и 14 октября была выписана. Приехавшая забирать женщину внучка рассказала, что была шокирована увиденным, сообщает портал «Екатеринбург онлайн».

Я увидела ужас: с двух сторон на плечах синяки, правая рука вся синевато-чёрная. Левая тоже до локтя такого же цвета, — рассказала Алёна Лобанова.

По её словам, во время лечения в больнице бабушка жаловалась по телефону на издевательства и просила забрать её домой, называя больничные условия «концлагерем». Полякова говорила, что её бьют и привязывают к кровати. Однако родственники не предали этому значения, посчитав, что 85-летняя женщина слишком остро реагирует на условия в больнице в силу возраста.

«Она плакала: "Меня бьют, привязывают к кровати". Я, конечно, не верила. Говорила ей: "Бабушка, ну что ты выдумываешь?" Звонила врачам, спрашивала, может, нужно успокоительные какие-то привезти, если бабушка так переживает», — сказала Лобанова.

Накануне выписки из больницы в медучреждении заявили, что Полякова якобы упала и повредила руку. Там также сказали, что женщина сама нападала на врачей, а также билась головой о предметы и пыталась раздвинуть металлические прутья кровати. Однако Лобанова не поверила врачам и заявила, что её бабушка слишком слаба и не была способна на такие действия.
Увидев «результаты» лечения, внучка пришла в ужас и написала заявление в полицию, которая начнёт проверку по факту нанесения телесных повреждений пожилой пациентки.
Как сообщал NEWS.ru, в начале октября врач больницы в Московском районе Санкт-Петербурга избил женщину в магазине. Инцидент попал на видео и затем мужчине пришлось пояснять своё поведение. По версии врача, жительницу Санкт-Петербурга избивает муж или любовник.
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Общество , Происшествия , Галина Полякова , Алена Лобанова , Кушва , Московская область , Нижний Тагил , Свердловская Область , Свердловский
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