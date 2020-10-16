Если близкий заболел COVID-19: план действий

Член Российского медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин рассказал News.ru, как себя следует вести людям, живущим в одной квартире с COVID-положительным. В первую очередь необходимо вызвать врача на дом, оформить больничный всем домочадцам и сдать ПЦР-тест.

Жильцы квартиры должны сообщить о случившемся всем, с кем они контактировали за последние 14 дней, в том числе коллегам и друзьям.

Если человека оставили лечиться на дому, необходимо ограничить его контакты с домочадцами. У него должна быть отдельная посуда, квартиру необходимо регулярно проветривать.

В комнату к больному можно заходить только в маске и перчатках. Ухаживать за ним должен один самый здоровый член семьи. Раз в неделю все жильцы должны сдавать мазки на коронавирус. Поверхности следует дезинфицировать хлорсодержащими или спиртовыми 70-процентными растворами.

Клинический психолог Александра Кондрахина призвала верить в выздоровление близкого человека.

«Не бойтесь того, что ваш близкий человек находится в больнице. < > Истериками, причитаниями и слезами вы точно не поможете. А в некоторых случаях даже можете ухудшить его состояние», - подчеркнула она.

Как сообщал «Рамблер», ранее Роспотребнадзор порекомендовал россиянам дезинфицировать дверные ручки и выключатели во время пандемии коронавируса, если в доме есть больной человек.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали протирать с антисептиком ручки шкафов, спинки стульев, столы и бытовую технику.