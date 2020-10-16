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Норкин внезапно остановил эфир 

Алиса Селезнёва 43 минуты назад
Норкин внезапно остановил эфир
Фото: РИА Новости
Телеведущий Андрей Норкин не сразу перешел к космическому блоку своей программы «Место встречи» на НТВ, решив передать совет инфекциониста по поводу масок.
Норкин рассказал, что, уходя из студии, начальник центра инфекционных болезней, врач-инфекционист Георгий Сапронов за кадром дал совет ведущим обязательно носить маски.

«Долго с нами разговаривал, подчеркивая, что он инфекционист с 30-летним стажем. Он держал в руках маску. Обычная такая, синенькая, медицинская. И сказал: вы представляете, от какого количества заболеваний она меня защищала?» — отметил Норкин.

По его словам, инфекционист привел пример с выдыхаемым курильщиком облачком дыма и возможностью от него уклониться.

«То же самое, он сказал, и когда это «облачко» выдыхает заболевший человек. Его не видно, но маска его хоть как-то задерживает. И еще интересный момент. Он сказал, что вот эти черные маски — как в вестернах, — фигня полная», — предупредил телеведущий.

Как сообщал «Рамблер», ранее телеведущий Владимир Познер назвал людей, которые не соблюдают меры предосторожности, угрозой его жизни и жизни его близких. Он предложил ковид-диссидентам «жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя». Он также раскритиковал отношение россиян к коронавирусу и призвал ввести серьезные штрафы за отсутствие масок.
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Общество , Владимир Познер , Андрей Норкин , НТВ
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