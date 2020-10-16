Норкин внезапно остановил эфир 

«То же самое, он сказал, и когда это «облачко» выдыхает заболевший человек. Его не видно, но маска его хоть как-то задерживает. И еще интересный момент. Он сказал, что вот эти черные маски — как в вестернах, — фигня полная», — предупредил телеведущий.