Норкин внезапно остановил эфир 

Телеведущий Андрей Норкин не сразу перешел к космическому блоку своей программы «Место встречи» на НТВ, решив передать совет инфекциониста по поводу масок.
Норкин рассказал, что, уходя из студии, начальник центра инфекционных болезней, врач-инфекционист Георгий Сапронов за кадром дал совет ведущим обязательно носить маски.
«Долго с нами разговаривал, подчеркивая, что он инфекционист с 30-летним стажем. Он держал в руках маску. Обычная такая, синенькая, медицинская. И сказал: вы представляете, от какого количества заболеваний она меня защищала?» — отметил Норкин.
По его словам, инфекционист привел пример с выдыхаемым курильщиком облачком дыма и возможностью от него уклониться.
«То же самое, он сказал, и когда это «облачко» выдыхает заболевший человек. Его не видно, но маска его хоть как-то задерживает. И еще интересный момент. Он сказал, что вот эти черные маски — как в вестернах, — фигня полная», — предупредил телеведущий.
Как сообщал «Рамблер», ранее телеведущий Владимир Познер назвал людей, которые не соблюдают меры предосторожности, угрозой его жизни и жизни его близких. Он предложил ковид-диссидентам «жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя». Он также раскритиковал отношение россиян к коронавирусу и призвал ввести серьезные штрафы за отсутствие масок.