СИЗО Москвы прекращают приём новых арестантов

В Москве продолжается увеличение числа инфицированных. Число новых случаев COVID-19 впервые за осень превысило отметку в пять тысяч (5049). Показатели заражений за эту неделю на 29,4% превышают предыдущую. За сутки госпитализировано 1140 пациентов. На ИВЛ в больницах Москвы находится 318 человек, писал NEWS.ru.