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Почти все СИЗО Москвы прекращают приём новых арестантов из-за пандеми

News.ruиещё 5
1 час назад
Руководство УФСИН по Москве вновь приостанавливает приём новых арестантов почти во все столичные следственные изоляторы из-за пандемии коронавируса.
СИЗО Москвы прекращают приём новых арестантов
Фото: News.ruNews.ru
Приём новых подозреваемых, обвиняемых и осуждённых будет осуществляться только в СИЗО-7. Эта мера вводится с 19 октября до особого распоряжения, — сказали ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.
В Москве продолжается увеличение числа инфицированных. Число новых случаев COVID-19 впервые за осень превысило отметку в пять тысяч (5049). Показатели заражений за эту неделю на 29,4% превышают предыдущую. За сутки госпитализировано 1140 пациентов. На ИВЛ в больницах Москвы находится 318 человек, писал NEWS.ru.
Общество,Новости Москвы,ФСИН,ИТАР-ТАСС,
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