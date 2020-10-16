ФАС установил предельную цену на препарат «Фавипиравир» от COVID-19 

Все новости на карте

Федеральной антимонопольной службе заявили, что максимальная стоимость упаковки препарата «Фавипиравир» от коронавируса составит 5 500 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что к этой сумме могут добавиться региональные надбавки.

В настоящий момент цена на «Фавипиравир» в аптеках Москвы варьируется от 11 000 до 16 000 рублей.

Как отмечается, речь идет об упаковке, которая содержит 50 таблеток.