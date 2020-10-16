Пока вы спали: россиян оставят без налички из-за COVID-19 

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Власти России объявили крестовый поход против наличных денег. Об этом сообщает «Свободная пресса». Некоторое время назад Роспотребнадзор призвал россиян переходить на безналичные платежи по той причине, что бумажные банкноты и монеты являются главными переносчиками коронавируса, а Центральный банк ввел в оборот цифровой рубль — замену криптовалюты. Тем временем, согласно исследованию «Сбериндекса» и «Платформы ОФД», граждане стали реже пользоваться безналичными платежами по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

Американская гиперзвуковая ракета AGM-183A сможет за 10-12 минут поразить цель на расстоянии в тысячу миль. Об этом генерал-майор Военно-воздушных сил США Эндрю Гебара сообщил Air Force Magazine. По его словам, AGM-183A будет летать со средней скоростью в пять-шесть тысяч миль в час или 6,5-8 Маха, и это потрясающе. Также Гебара упомянул, что ожидается, что первое гиперзвуковое оружие в Вооруженных силах США будут нести стратегические бомбардировщики B-52H.

Тормозные парашюты спасут экономику России от сильного падения. Об этом доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олег Чередниченко заявил «Взгляду».

Прогноз Минэкономразвития , как сообщал «Рамблер», предполагает снижение ВВП по итогам 2020 года на 3,9%, а прогноз Счетной палаты — более чем на 4%. Чередниченко назвал прогноз СП более реалистичным, напомнил, что весной прогнозировалось падение экономики более чем на 9%, объяснил, что этого удалось избежать за счет тормозных парашютов — ряда отраслей и бизнес-направлений, ставших драйверами роста, например, аграрного сектора, — и высказал мнение, что они же и сейчас спасут российскую экономику от сильного падения.

Он высказал мнение, что россияне, бежавшие за границу, консультировали составителей нового санкционного списка, а двигало ими чувство мести, потому что все их попытки дестабилизировать ситуацию в России заканчивались неудачей.

Бойкот Европейского союза со стороны России не принесет пользы никому. Об этом сообщает Welt.

Позавчера министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что порой Москва задается вопросом, стоит ли вообще иметь дело с Евросоюзом. В тот же день немецкое издание Welt сообщило, что бойкоты никогда не приводят ни к чему хорошему, а решением ситуации может стать изменение Россией политического курса.