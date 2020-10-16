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Сокращение населения России ускорилось 

Прайм и ещё 2 20 минут назад
Население России может уже к концу года уменьшиться на 352,5 тысячи человек. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на прогноз правительства из обновленной версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, сокращение численности населения к 2024 году может составить 1,2 миллиона человек.
В предыдущей версии плана кабмина, который был подготовлен в августе текущего 2020 года, более оптимистичные данные. Тогда ожидалось, что к концу этого года убыль населения составит около 158 тысяч жителей, а в 2022 году уже прогнозировался рост.
По версии правительства, как следует из документа, сокращение числа россиян ускорилось.
Новый прогноз российские министры составляли, учитывая объективные реалии и не подгоняли под необходимые показатели, пишет издание.
По оценке кабмина, в следующие несколько лет численность населения страны продолжит снижение.
В 2021 году — на 290 тысяч человекв 2022 году — на 238 тысячв 2023 — на 189 тысяч в 2024 — еще на 165 тысяч.
Прогноза на 2025-2029 годы в документе нет. Но на 2030 год в прогнозе ожидают прирост населения на 10 тысяч человек.
Как заявила изданию профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любовь Храпылина, пессимистичные цифры связаны с несколькими факторами. В том числе — последствия Второй мировой войны, демографические ямы 1990-х годов, отказ россиян от многодетности. Пандемия коронавируса тоже сыграла свою роль: она привела к закрытию границ и оттоку мигрантов из страны.
Эксперт отметила, что влияние пандемии не было решающим в сокращении населения. Главная причина — в многолетнем неблагоприятном экономическом положении многих семей. Также влияет продолжающийся тренд в обществе на снижение рождаемости.
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Общество , Видео , газета "Известия"
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