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Прогноз к Новому году: COVID заболевает 1 млн россиян в день 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
При негативном сценарии развития ситуации число заболевших коронавирусом за сутки в России может достичь 1 млн человек. Это может произойти при отказе граждан использовать маски и соблюдать социальную дистанцию. Такой прогноз сделали в Институте показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэттле, который ведет работы по России совместно с МФТИ.
Отмечается, что самый пессимистичный сценарий предполагает, что число заболевших достигнет 1 млн человек в ночь с 31 декабря на 1 января. Это произойдет в том случае, если люди не будут соблюдать меры безопасности.
Если говорить о благополучном сценарии, то при ношении масок показатель заболевших составит 4 тысячи человек в день к новому году, пишут «Известия».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в Москве ужесточат масочный режим. К проверкам масочно-перчаточного режима привлекут полицию.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Общество , Видео , газета "Известия" , ФедералПресс , Москва
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