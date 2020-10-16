При негативном сценарии развития ситуации число заболевших коронавирусом за сутки в России может достичь 1 млн человек. Это может произойти при отказе граждан использовать маски и соблюдать социальную дистанцию. Такой прогноз сделали в Институте показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэттле, который ведет работы по России совместно с МФТИ.

Отмечается, что самый пессимистичный сценарий предполагает, что число заболевших достигнет 1 млн человек в ночь с 31 декабря на 1 января. Это произойдет в том случае, если люди не будут соблюдать меры безопасности.

Если говорить о благополучном сценарии, то при ношении масок показатель заболевших составит 4 тысячи человек в день к новому году, пишут «Известия».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в Москве ужесточат масочный режим. К проверкам масочно-перчаточного режима привлекут полицию.