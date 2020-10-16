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Появилось видео новых подробностей дела Ефремова 

Вадим Дроздов 33 минуты назад
Старший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова встретился с журналистами и ответил на имеющиеся у них вопросы. Виталий Захаров рассказал о подробностях прошедшего судебного процесса, а также отметил, что актер полностью оплатил компенсацию за причиненный моральный вред семье погибшего. Ефремов перевел на счет Виталия на 200 тысяч рублей больше, чем постановил взыскать Пресненский суд. В общей сложности актер выплатил потерпевшему 1 миллион рублей. Виталий Захаров также признался, что в данный момент не может простить Михаила Ефремова, и добавил, что это может быть станет возможным через какой-то период времени.
Общество , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Виталий Захаров
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