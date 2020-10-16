Университет магии в Подмосковье попал на видео 

В подмосковной Ивантеевке всемирно известная экстрасенс Алена Полынь открыла учебное заведение под названием "АХогвартс". Женщина является председателем Союза ИСВ («Империя сильнейших ведьм»), ратует за легализацию целителей на законодательном уровне и является автором нескольких книг. В учебном заведении на полном серьезе будут проводить настоящие уроки магии: зельеварение, философия, теология.
«Мы здесь изучаем и филологию, и философию, и теологию. Если мы возьмем какие-то науки, которые люди изучают до сих пор, магия подходит к этим наукам более глубоко. У нас будет стол с различными тюбиками, где мы это будем смешивать вместе, как знаете, на уроке химии», — рассказала Алена Полынь.